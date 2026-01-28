Bologna, Italiano: "Possiamo arrivare tra le prime 8. Sono fiducioso, ci riprenderemo"

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Maccabi Tel Aviv in Europa League, valida per l'ultima giornata della League Phase. L'obiettivo è quello di accedere direttamente agli ottavi di finale, con l'allenatore che ha analizzato il momento non proprio positivo della sua squadra. Queste le sue parole riportate da Gazzetta.it: "Dobbiamo ragionare gara per gara, anche questa è importantissima dentro una competizione a cui teniamo: eravamo partiti con l’idea di arrivare fra le prime 24, ora abbiamo qualche possibilità di arrivare fra le prime otto. Il Maccabi è fuori dalla competizione, vediamo se riusciamo a fare una grande prestazione, guadagnare qualche posizione".

Serve una vittoria anche per ritrovare la fiducia?

"In campionato non ci sta andando bene per tanti motivi ma dobbiamo ripartire da qui. Detto che siamo ancora dentro a tre competizioni, siamo qui a sperare ancora negli ottavi. Io sono convinto che coi rientri di Freuler, Bernardeschi, con Ferguson che è in crescita, con l’aumento della forma di altri giocatori, possiamo fare ancora tante cose. Io sono fiducioso, in questi ultimi tre mesi possiamo ancora esprimerci alla grande".

Cosa si aspetta da Orsolini?

"Sta facendo fatica con le partite ravvicinate, il giovedì-domenica lo sta accusando, a Genova doveva partire dall’inizio ma una piccola tendinite ha cambiato i piani. Nonostante questo è già a quota 10 gol e spero che contro il Maccabi possa fare quel che ha sempre fatto, il trascinatore, un ragazzo che porta gioia e che si toglie soddisfazioni".