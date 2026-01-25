Bologna, Italiano: "Il Genoa ha pescato 3 jolly, ma ne facciamo di tutti i colori"

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida persa dai suoi in rimonta contro il Genoa, allo stadio Luigi Ferraris questo pomeriggio. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il sentimento predominante dopo questo ko?

"Rabbia e delusione. Soprattutto perché in situazione di parità numerica per 60 minuti abbiamo visto un grandissimo Bologna. Giocando come sappiamo, con qualità, non concedendo niente. Un periodo nel quale commettiamo più errori, che ci costano caro. In uno in meno poi diventa più complicato, soprattutto poi quando l'avversario la mette all'incrocio. Dispiace per la classifica".

Cosa poteva essere fatto meglio, al di là dell'episodio di Skorupski?

"Abbiamo provato a mantenere l'assetto in avanti con due giocatori, ma con i loro tanti attaccanti era giusto aggiungere un difensore. Certo che nei minuti in cui dovevamo fare solo fase difensiva serviva più attenzione. Certo, poi loro hanno trovato tre jolly, tre eurogol".

Ha avuto modo di confrontarsi con Skorupski?

"Non l'ho visto e in questo momento è meglio far sbollire un po' la rabbia e cercare di metabolizzare tutto. Un periodo così in cui sta girando tutto in questo modo, al minimo errore veniamo castigati, ne facciamo di tutti i colori. In quella situazione, in 10 uomini, sappiamo che si va in difficoltà".

Da cosa si riparte?

"Si lavora per migliorare in tutti gli aspetti. Stiamo lavorando su questo, sul fatto che non fosse possibile partire sempre dovendo rimontare. Non è giusto regalare sempre agli avversari e fare poi grandi gare di sacrificio. Quando non facciamo questi errori giochiamo gare di grande qualità".

Cosa chiede ora per Maccabi e Milan?

"Le stesse cose di sempre, stiamo facendo troppi errori e stiamo pagando da questo punto di vista".