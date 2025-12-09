Bologna, lesione al bicipite femorale per Casale: ecco i tempi di recupero comunicati dal club

Tegola in casa Bologna con Nicolò Casale che dovrà restare ai box per tre o quattro settimane. Il difensore, uscito anzitempo nella sfida contro la Lazio di domenica scorsa all'Olimpico, ha accusato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro e dovrà dunque fermarsi, con Vincenzo Italiano che avrà un problema in più, visto che nel reparto arretrato ci sono anche altri calciatori non al meglio.

Il comunicato ufficiale del Bologna.

"Gli esami cui é stato sottoposto Nicolò Casale hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero sono di circa tre-quattro settimane".