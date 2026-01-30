Bologna, Casale: "Non era scontata la vittoria. Mi auguro ci dia grande forza per ripartire"

"Per qualche minuto siamo stati anche nelle prime otto, ma va bene così". Commenta così al sito ufficiale con un pizzico di amarezza Nicolò Casale la vittoria per 3-0 del Bologna a Backa Topola contro il Maccabi Tel Aviv. Il difensore è comunque soddisfatto: "Sono contento di questa partita, non era scontata e ne avevamo bisogno dopo un periodo non facile, anche per quanto riguarda la fase difensiva".

Il bilancio alla fine non può che essere positivo per l'italiano, che ricorda: "Abbiamo dato il massimo in tutte le 8 partite, chiudiamo decimi e vedremo domani (oggi, ndr) l’abbinamento. È un successo che mi auguro ci dia grande forza per ripartire".