Risultati Serie B: il Venezia batte 2-0 l'Empoli e vede la Serie A. Toscani in zona playout
Il Venezia vince 2-0 contro l'Empoli ed è ad un passo dalla promozione diretta in Serie A. La squadra di Stroppa vince con il solito Adorante, che ha aperto le marcature ad inizio ripresa, e con la rete nel finale di Doumbia. Sono 78 i punti per i lagunari quando mancano due giornate al termine della regular season, 3 in più rispetto alla coppia Frosinone-Monza, entrambe a 75.
L'Empoli resta a 37 punti e se il campionato finisse oggi dovrebbe fare i playout per mantenere la Serie B.
SERIE B - 36ª GIORNATA
Venerdì 24 aprile 2026
Monza-Modena 1-0
27' Birindelli
Avellino-Bari 2-0
67' Besaggio, 79' Palumbo
Sabato 25 aprile 2026
Catanzaro-Spezia 4-2
24' Petriccione, 63' Felipe Jack, 79' e 82' Petriccione; 44' Valoti, 93' rig. Lapadula
Entella - Padova 1-0
75' Cuppone
Frosinone - Carrarese 3-0
54' rig. Calò, 71' Fiori, 95' rig. Kone
Pescara-Juve Stabia 1-1
52' Insigne; 61' Correia
Reggiana-Palermo 1-1
20' Lambourde; 29' Palumbo
Sudtirol - Mantova 0-3
35' Trimboli, 41' Marras, 82' Wieser
Venezia-Empoli 2-0
50' Adorante, 87' Doumbia
Ore 19.30 - Cesena-Sampdoria
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 78
Monza 75
Frosinone 75
Palermo 69
Catanzaro 59
Modena 52
Juve Stabia 50
Avellino 46
Cesena 44*
Carrarese 43
Mantova 43
Südtirol 40
Sampdoria 40*
Padova 40
Entella 39
Empoli 37
Pescara 34
Reggiana 34
Bari 34
Spezia 33
* una gara in meno