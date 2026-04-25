Venezia-Empoli 2-0, le pagelle: Adorante spietato, Doumbia dominante. Shpendi ci prova
Risultato finale: Venezia-Empoli 2-0
VENEZIA
Stankovic 6,5 - Pomeriggio noiosetto, ma l'insidia è sempre dietro l'angolo: appena si richiede il suo intervento risponde all'appello.
Schingtienne 6,5 - Rientro nel segno della solidità, insieme a Stankovic mette una pezza sulla miglior occasione dell'Empoli. Dal 90' Korac sv
Svobobda 6,5 - Il duello con Shpendi lo impegna parecchio, rischia grosso perdendo l'equilibrio ma l'albanese non ne approfitta.
Franjic 6,5 - Preciso quando si alza per la manovra offensiva andando al cross, disegna un cross perfetto per la testa di Adorante.
Hainaut 6,5 - Inizialmente meno coinvolto rispetto alle abitudini, mostra i muscoli nel secondo tempo alzando il livello della prestazione.
Kike Perez 6,5 - Smista con naturalezza, sempre nel vivo, alterna corto o lungo a seconda delle situazioni: qualità superiore alla media. Dal 90' Dagasso sv
Busio 6,5 - Gestisce una grande quantità di palloni, lo fa con la maestria di chi sembra fuori contesto in B. Un brivido sul penalty revocato.
Doumbia 7 - Si inserisce con regolarità spaventosa, il timing è sempre quello giusto: fa tremare la traversa, poi passa all'incasso. Dominante.
Haps 6,5 - In evidente fiducia, prende d'assalto la fascia fin dai minuti iniziali e non abbassa il ritmo: costringe Candela sulla difensiva. Dal 79' Sagrado sv
Yeboah 6,5 - Non segna da nove gare, prova a rompere l'incantesimo: Fulignati non è d'accordo. Arringa la folla, si sacrifica nei ripiegamenti. Dal 79' Compagnon 6,5 - Recita un ruolo di primo piano nel raddoppio.
Adorante 7- Impegna Fulignati con una girata acrobatica, lo batte con un altro pezzo forte del repertorio: spettacolare il colpo di testa in tuffo. Bomber spietato. Dall'84 Casas sv
Giovanni Stroppa 7 - La percentuale bulgara (82%) nel possesso palla non si traduce col vantaggio immediato, ma è solo questione di tempo: ora la promozione dista solo tre punti.
EMPOLI
Fulignati 6,5 - Nega per tre volte la gioia della rete a Yeboah, si supera su Adorante ma al secondo tentativo del bomber si arrende.
Guarino 5,5 - Difende con personalità, si rende pericoloso nelle incursioni su palla inattiva: non irreprensibile in occasione del 2-0.
Romagnoli 5,5 - Rilanciato un po' a sorpresa nell'undici titolare, il compito che lo attende è improbo: anticipato nell'episodio decisivo. Dall'85' Degli Innocenti sv
Lovato 6 - Partita di pura resistenza, contro l'attacco più prolifico del campionato fatica ma fino a un certo punto: l'esperienza lo aiuta.
Candela 5,5 - Deve contenere lo scatenato Haps, cliente da maneggiare con cura. L'apporto nella fase offensiva ne risente abbastanza.
Magnino 6 - Un recupero prodigioso per impedire a Busio di spedirla in fondo al sacco, la cosa più apprezzabile di una partita onesta.
Yepes 5,5 - Il pallino lo tiene costantemente il Venezia, spende tante energie nel correre inutilmente dietro al palleggio degli avversari. Dal 90' Saporiti sv
Ebuehi 5,5 - Di iniziative sulla fascia non se ne ricordano, la chiusura al tramonto del primo tempo vale come un gol ma non basta. Dall'84' Moruzzi sv
Ceesay 5,5 - Parte con fare minaccioso, ma la piega presa dalla gara lo fa sparire velocemente dai radar. Un paio di spunti isolati e stop.
Ilie 5,5 - Non si risparmia dividendosi tra i compiti sulla trequarti e quelli di copertura, prova sufficiente ma gli manca il guizzo. Dal 77' Elia sv
Shpendi 6 - Regge sulle spalle l'intero peso dell'attacco, gioca sull'errore dell'avversario: è in agguato sullo scivolone di Svoboda, ci prova. Dal 77' Nasti sv
Fabio Caserta 5,5 - Rimodula la squadra con la difesa a tre, senza avere crisi di rigetto. Il castello crolla a inizio ripresa, la salvezza dovrà sudarsela nelle ultime due giornate.