Bologna, Moro: "Tanti cross e possesso come vuole Italiano. Nella ripresa abbiamo dominato"

Dopo la partita conclusasi con il risultato di 2-2 tra Bologna e Celtic, Nikola Moro, centrocampista della squadra allenata da Vincenzo Italiano, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, parlando così: "Peccato per il pareggio perché la prestazione c’è stata, nel secondo tempo abbiamo dominato. Abbiamo fatto tanti cross e tanto possesso palla come ci chiede il mister ma non siamo riusciti a segnare il terzo gol".

Moro è stato protagonista del cross da cui poi è nato il 2-1 con la spizzata di Odgaard per Dallinga. L'analisi del match da parte del croato è la seguente: "Dopo il 2-0 loro si sono chiusi, ma noi abbiamo reagito e rimontato segnando due reti. Manca ancora una gara, nulla è precluso il nostro obiettivo rimane andare avanti, lavoreremo sugli errori di stasera per non ripeterli”.