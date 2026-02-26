Bologna, Moro: "Il Bologna è guarito, anche se gioco e idee sono sempre le stesse"

Il centrocampista del Bologna, Nikola Moro, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Sky: "Il Bologna è guarito dopo un tempo in cui i risultati non ci hanno premiato. Abbiamo trovato una strada da seguire".

La sentite la fiducia?

"Il gioco e le idee sono sempre le stesse, ma sono cose che succedono. L'importante era non prendere gol, seguiamo quello che dice il mister".