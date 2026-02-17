Cambio nel tabellino di Torino-Bologna: non è più autorete di Vlasic, ma gol di Moro

Cambio di marcatore in Torino-Bologna, partita disputata domenica scorsa alle ore 18:00 e valevole per la 25^ giornata di Serie A. L'ente che organizza il massimo campionato italiano ha infatti modificato il tabellino della partita, nello specifico cambia l'autore del primo gol della sfida dell'Olimpico Grande Torino.

Lo 0-1 del minuto 49 era stato inizialmente segnalato come autogol del granata Nikola Vlasic, che aveva sporcato un cross di Rowe da sinistra. Rimaneva infatti il dubbio se Nikola Moro, intervenuto in seguito con un movimento per andare a colpire di tacco, avesse colpito effettivamente o meno il pallone prima che questo rotolasse fino alla rete della porta alle spalle di Paleari.

Dopo aver rivisto le immagini, è arrivato il cambio di direzione da parte di Lega Serie A: quello di Torino-Bologna non è più autogol di Vlasic, bensì rete di Moro. Per il centrocampista croato degli emiliani è dunque il secondo gol in questo campionato, dopo quello segnato nel 4-0 rifilato al Pisa ad inizio ottobre.