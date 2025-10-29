Como, Valle: “Siamo pronti ad affrontare Giovane, difesa attenta e attacco pericoloso”

La nona giornata di Serie A propone il confronto tra Como e Verona. Prima del match, DAZN incontra Alex Valle, difensore del Como con esperienza nel settore giovanile del Barcellona. Nell’intervista, Valle analizza le caratteristiche dell’avversario Giovane e riflette sull’approccio difensivo e offensivo della sua squadra.

Come si ferma un attaccante rapido e mancino come Giovane?

“Sì, ho osservato Giovane: è un giocatore rapido, mancino, predilige allargarsi sulla destra, proprio nella mia zona. Queste qualità rispecchiano i profili tecnici affrontati in passato, soprattutto grazie all’esperienza maturata a Barcellona, dove incontravo spesso attaccanti mancini dotati di grande tecnica. Per fermare chi ha queste caratteristiche serve attenzione nelle marcature e capacità di leggere i movimenti in anticipo. L’obiettivo è arginarlo nella maniera migliore, mantenendo lucidità e organizzazione”.

Come il reparto offensivo del Como può mettere in difficoltà il Verona?

“Sono convinto che anche loro dovranno prestare particolare attenzione al nostro attacco. Sappiamo di poter uscire rapidamente e portare pericolo, dunque sarà fondamentale bilanciare le fasi difensive ed offensive. La nostra mentalità resta quella di essere proattivi, pronti nella difesa e incisivi in attacco”.