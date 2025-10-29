Parma, Circati: "Siamo una squadra unitissima. Abbiamo tanta energia e tanto entusiasmo"

Alessandro Circati, difensore del Parma, parla ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla gara contro la Roma di stasera: "Abbiamo una squadra molto unita e penso che lo facciamo anche vedere in campo. È una cosa bella che siamo tutti giovani: abbiamo tanta energia e tanto entusiasmo, molto simile al mister. Come dicevo siamo tutti amici, e anche in allenamento siamo come una grande famiglia. Lavoriamo tutti l’uno per l’altro. In più abbiamo giocatori con esperienza che ci danno una mano e aiutano chi ne ha meno".

Queste le scelte ufficiali per Roma-Parma, gara della nona giornata di Serie A:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson

A disposizione:Vasquez, Gollini, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Sangaré, Pisilli, El Aynaoui, Baldanzi, Pellegrini, Dovbyk

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

PARMA (4-4-2): Suzuki, Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Bernabé, Estevez, Ordonez, Sorensen; Cutrone, Pellegrino.

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Benedyczak, Almqvist, Lovik, Begi, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Plicco, Cardinali, Ciardi.

Allenatore: Carlos Cuesta.