Udinese, Nani: "La Juventus è ferita, sarà difficile. Obiettivo salvezza"

A margine della gara contro la Juventus, ecco le dichiarazioni del Direttore Sportivo Gianluca Nani ai microfoni di DAZN: "I bilanci si fanno alla fine e non possiamo considerare la Juventus al nostro livello: è una delle più forti in Europa e in Italia comunque deve puntare alle prime posizioni. Ora è ferita ed è in un momento di difficoltà: ora siamo contenti e siamo in linea con i programmi, con l'obiettivo di fare 40 punti il prima possibile e di ottenere la salvezza.