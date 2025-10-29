Udinese, Nani: "La Juventus è ferita, sarà difficile. Obiettivo salvezza"
A margine della gara contro la Juventus, ecco le dichiarazioni del Direttore Sportivo Gianluca Nani ai microfoni di DAZN: "I bilanci si fanno alla fine e non possiamo considerare la Juventus al nostro livello: è una delle più forti in Europa e in Italia comunque deve puntare alle prime posizioni. Ora è ferita ed è in un momento di difficoltà: ora siamo contenti e siamo in linea con i programmi, con l'obiettivo di fare 40 punti il prima possibile e di ottenere la salvezza.
