Como, Fabregas: "Diao ha fame e voglia, il Verona non merita questa classifica"

L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match casalingo contro il Verona, valido per la nona giornata di Serie A. Il tecnico spagnolo ha commentato il ritorno dal primo minuto di Diao, fermo dal 19 aprile, e ha analizzato le caratteristiche degli avversari, sottolineando come i veneti meriterebbero una posizione di classifica migliore.

Dopo un paio di partite la squadra torna ad essere più completa con il rientro degli esterni di ruolo. Diao non era titolare dal 19 aprile: quanto vi arrotonda e completa avere due esterni di ruolo? Che occasione rappresenta per lui tornare dal primo minuto?

"Siamo molto contenti, ovviamente. È un ragazzo molto giovane che ha avuto un infortunio e poi una ricaduta. Si vede che questi ragazzi hanno quella fame, quella voglia: gli si legge negli occhi che vuole giocare, che vuole essere in campo. Per noi è stata una grande forza l'anno scorso quando è entrato lui: abbiamo avuto molta più presenza in area, profondità e capacità nell'uno contro uno. È un giocatore importante. Non vedo questo come una squadra di Fabregas: questo è il Como, noi giochiamo con le nostre carte, proviamo a giocare con le caratteristiche dei giocatori che abbiamo. Dipende anche dalla partita e dall'avversario".

Come vede il Verona?

La squadra, ti dico, veramente non merita la classifica che ha in questo momento. Tu l'hai detto molto bene: hanno due attaccanti molto forti e giovani, come Orban, che conosco bene dal Lione. Dobbiamo essere attenti, come sempre, perché alla fine in Italia c'è qualità e tutte le partite sono difficili.