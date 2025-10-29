Verona, Zanetti: "Poco tempo per pensare, il Como è fortissimo"

L'allenatore dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della trasferta di Como, valida per la nona giornata di Serie A. Il tecnico gialloblù ha commentato la gestione del poco tempo a disposizione dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari di tre giorni fa e ha evidenziato la difficoltà dell'impegno odierno contro una squadra molto competitiva.

Avete fatto molto bene contro il Cagliari in casa tre giorni fa. Vi siete concentrati sulle cose positive di quella partita per preparare questo match?

"Ci siamo concentrati sul recupero, ci siamo concentrati su analizzare il Como, che è una squadra fortissima. Abbiamo avuto poco tempo per pensare a quello che è stato, tanto non si può più cambiare. Rimane una buona prestazione per gran parte della partita, ma non è stata sufficiente per vincere. Dobbiamo concentrarci assolutamente perché oggi abbiamo di fronte una partita molto difficile".