Bologna, Orsolini in cerca di riscatto: col Sassuolo tocca a lui. E con Berardi è derby-Nazionale

A volte basta una partita per cambiare umore e direzione a una stagione. Il Bologna lo sa bene e oggi, nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, cerca un segnale forte per lasciarsi alle spalle un periodo complicato. Vincenzo Italiano si affida ancora alle sue rotazioni offensive, dove Federico Bernardeschi sta trovando spazio nelle gare più pesanti, ma la fiducia in Riccardo Orsolini resta intatta. L’esterno rossoblù, nonostante un momento meno brillante, resta il miglior marcatore della squadra con 11 gol, uno in più di Santiago Castro, e ha l’occasione di tornare decisivo proprio contro Domenico Berardi, che dopo i problemi fisici è tornato a essere il punto di riferimento dei neroverdi.

Il confronto tra Orsolini e Berardi aggiunge ulteriore fascino a una partita che vale l’ottavo posto e che potrebbe attirare anche l’attenzione del commissario tecnico Gennaro Gattuso, sempre vigile in vista dei playoff e delle prossime convocazioni. Prestazioni convincenti potrebbero aprire scenari per il futuro, soprattutto se l’Italia dovesse centrare la qualificazione al Mondiale.

In casa Bologna si aspettano una reazione d’orgoglio da Orsolini, abituato negli anni ad alternare momenti difficili a lunghe serie positive, spesso chiuse vicino quota 15 gol. Le trattative per il rinnovo non preoccupano, come già accaduto in passato, mentre la concorrenza interna con Bernardeschi può essere uno stimolo in più.

Dall’altra parte c’è il Sassuolo, guidato da una società considerata un modello per continuità e programmazione. Il lavoro dell’ad Giovanni Carnevali, legato da anni alla famiglia Squinzi, ha permesso ai neroverdi di restare competitivi anche dopo stagioni complicate, confermando una filosofia che guarda sempre al futuro oltre che al presente. A riportarlo è il Corriere dello Sport.