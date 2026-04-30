28mila tifosi per Bologna-Cagliari, Saputo: "Li ringrazio di cuore tutti a nome del club"

Domenica alle ore 12:30 si gioca Bologna-Cagliari, partita valevole per la 35^ giornata di Serie A, con il Dall'Ara che si preannuncia affollato, visto che stando a quanto viene riferito direttamente dai canali ufficiali del club rossoblù, sono già state raggiunte le 28mila presenze sugli spalti, tra tagliandi acquistati per l'occasione e coloro che hanno l'abbonamento.

A tal proposito, parla Joey Saputo. Il presidente del Bologna ci tiene a ringraziare il seguito dei propri tifosi e lo fa con un breve intervento al sito ufficiale della società emiliana: "I nostri tifosi ci hanno seguito in ogni occasione durante tutta la stagione, in casa e in trasferta, in Italia e in Europa ed è bello sapere che anche domenica lo stadio sarà gremito per sostenere la squadra in questo finale di campionato. La vicinanza del nostro pubblico è un motivo di orgoglio per noi e io desidero ringraziare di cuore i nostri tifosi, a nome di tutto il Bologna".