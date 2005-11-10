Bologna, Palladino: "La vittoria non cancella le difficoltà. Su Pessina..."

Raffaele Palladino, allenatore del Bologna, ha parlato nel post-partita del Via del Mare ai microfoni di Dazn dopo la prima vittoria stagionale: "Speravo meno difficoltà perchè entrambe hanno combattuto siccome la posta in palio era alta. ci portiamo a casa questi tre punti perchè sono importanti per la classifica e l'umore, perchè cercavano questa scintilla dentro di loro, dando un segnale al campionato. La vittoria non cancella le difficoltà che ci sono state: somo soddisfatto a metà, c'è tanto da lavorare. Abbiamo cambiato tanto in queste tre settimane: sistemi e principi di gioco, l'importante è stare insieme. Abbiamo messo un piccolo mattoncino, per noi fondamentale; da domani inizierà una ripresa importante per dare continuità di risultati".

Cosa le è piaciuto di meno della partita di oggi?

"Tante cose vanno migliorate. Capire che quando si riconquista palla bisogna proporre di più. Dopo il vantaggio tante volte perdevamo troppo spesso la palla, me le aspettavo queste difficoltà. Siamo insieme da pochissimo tempo, ma non sono scuse. Mi porto a casa tante cose positive, siamo rimasti in dieci per l'infortunio di Orsolini e ho visto i ragazzi lottare".

E' quella vittoria che può cambiare una stagione, questa?

"Si, deve cambiare una stagione. Ho detto loro avere il fuoco dentro, va alimentato ogni giorno. Il calcio è diventato tanto intenso, dunque va migliorata la condizione fisica. Ai ragazzi va fatto un applauso, ma è solo il primo tassellino che mettiamo lì da cui ripartire".

Sul gol di Enem hai richiamato Pessina.

"Sono stato anche io un giovane calciatore e quando sbagliavo volevo che il mio allenatore mi desse fiducia. Mi sono sentito di fare così. Credo tanto in lui, così come la società, ma come credo anche in Skorupski, è stato il primo ad esultare nei gol".

Come sta Orsolini?

"Vediamo, ha sentito tirare dietro il flessore, non il solito. E' un giocatore importante, in questo momento devo avere tutti a disposizione".