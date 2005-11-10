Niente ritiro per la Fiorentina: dopo la sconfitta rimediata contro l'Udinese i giocatori viola sono rientrati nelle proprie abitazioni, la squadra avrà 48 ore libere e la ripresa degli allenamenti è prevista mercoledì. Dopodiché non si proseguirà appunto con la misura che era stata presa da giovedì scorso. L'obiettivo è quello di concedere alla squadra due gironi per staccare visto che probabilmente il problema è anche mentale. Da parte sua, il tecnico Paolo Vanoli, confermato dal club, in conferenza stampa aveva specificato dopo la partita che non si trattava di un ritiro vero e proprio, dal suo punto di vista.

Roma, D'Amico: "Hermoso? È importante, speriamo di chiudere presto il rinnovo"

Il ds della Roma Tony D'Amico è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della sfida di campionato contro il Monza dopo il largo successo contro il Monza: "È un po' che parliamo, ci auguriamo di chiudere il rinnovo. Per noi è un giocatore importante e ci auguriamo che sia lo stesso per lui. Ovviamente giocando ogni tre giorni è più difficile parlare di queste cose".

Bologna, occhi su Facundo Gulli: primo sondaggio per il talento argentino

Il Bologna continua a guardare al mercato internazionale per rinforzare il proprio centrocampo e avrebbe individuato un profilo interessante in Facundo Gulli, giovane talento argentino attualmente in forza al San Lorenzo. Secondo quanto riportato dal portale El Crack Deportivo, la società rossoblù avrebbe acceso i riflettori sul classe 2005, inserendolo tra i possibili obiettivi per le prossime due finestre di mercato.