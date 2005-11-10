Il Bologna continua a guardare al mercato internazionale per rinforzare il proprio centrocampo e avrebbe individuato un profilo interessante in Facundo Gulli, giovane talento argentino attualmente in forza al San Lorenzo. Secondo quanto riportato dal portale El Crack Deportivo, la società rossoblù avrebbe acceso i riflettori sul classe 2005, inserendolo tra i possibili obiettivi per le prossime due finestre di mercato.

I primi contatti esplorativi

L'interesse per Gulli sarebbe già andato oltre il semplice monitoraggio. Il Bologna avrebbe infatti avviato alcuni colloqui preliminari per raccogliere informazioni sulla situazione contrattuale del centrocampista e comprendere le condizioni necessarie per portarlo in Italia. Il giocatore ha sottoscritto nel giugno 2025 un nuovo accordo con il San Lorenzo, con scadenza fissata al 31 dicembre 2028. Una situazione che garantisce al club argentino una posizione contrattuale solida nella gestione del futuro del proprio talento.

La richiesta del San Lorenzo

A rendere più complessa l'operazione è soprattutto la valutazione economica. Nel contratto di Facundo Gulli è infatti prevista una clausola rescissoria da 20 milioni di dollari, cifra che il Bologna vorrebbe evitare di raggiungere. La strategia rossoblù sarebbe quella di provare a ottenere condizioni più vantaggiose, convincendo il San Lorenzo ad accettare un'offerta inferiore. Al momento non risulta ancora avviata una trattativa vera e propria, ma il nome del centrocampista argentino resta da seguire con attenzione in vista delle prossime settimane.