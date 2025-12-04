Bologna-Parma, le formazioni ufficiali: torna Rowe, debuttano Trabucchi e Guaita

Italiano sceglie Dallinga come riferimento dell'attacco, mentre Bernardeschi, Fabbian e Rowe agiranno alle spalle dell'olandese. Ferguson e Sulemana saranno i due centrocampisti, mentre Lykogiannis e Holm agiranno sulle corsie della difesa a quattro, ancora guidata da Heggem e Lucumì al centro, mentre tra i pali confermatissimo Ravaglia. Queste le formazioni ufficiali di Bologna-Parma, gara degli ottavi di finale di Coppa Italia:

BOLOGNA (4-2-3-1) Ravaglia; Holm, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Sulemana; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Dallinga.

A disposizione: Pessina, Franceschelli, De Silvestri, Miranda, Zortea, Moro, Pobega, Odgaard, Orsolini, Castro, Dominguez, Cambiaghi, Immobile.

Allenatore: Italiano.

Tra i ducali due debutti importanti, quelli di Guaita tra i pali e per Trabucchi nel terzetto difensivo, una bella prova in vista anche del campionato. Troilo e Delprato affiancheranno il giovane parmigiano, mentre Britschgi, Keita, Ordonez, Cremaschi e Lovik agiranno a centrocampo, con l'americano chiamato a inserirsi e fare male. Ondrejka, per la prima volta titolare dall'infortunio, e Benedyczak, saranno le punte.

PARMA (3-5-2): Guaita; Delprato, Troilo, Trabucchi; Britschgi, Keita, Ordonez, Cremaschi, Lovik; Ondrejka, Benedyczak.

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Valenti, Valeri, Conde, Sorensen, Estevez, Bernabè, Begic, Hernani, Oristanio, Pellegrino, Cutrone, Djuric, Almqvist.

Allenatore: Cuesta.