Pagliuca: "Che batosta ieri il Bologna. L'ultima chance di Europa passa dal giovedì"

L'ex portiere Gianluca Pagliuca è stato intervistato dall'emittente Radio Nettuno Bologna Uno il giorno dopo la sconfitta per 1-2 del Bologna contro l'Hellas Verona nella partita della 28^ giornata di Serie A: "Una batosta, una battuta d'arresto inaspettata. Un passo indietro rispetto alle ultime partite, in cui il Bologna aveva un po' abbandonato il calcio champagne in nome di fare risultato e concedere poco agli avversari. Ieri invece si sono viste le avvisaglie già nel primo tempo e il Bologna non ha rubato assolutamente nulla. Una volta trovato il vantaggio con Rowe pensavo fosse tutto in discesa, lì il Bologna non può permettere di farsi rimontare. Ho visto una squadra demoralizzata, il Verona arrivava sempre primo sulla palla".

Pagliuca si proietta anche al derby italiano contro la Roma negli ottavi di Europa League che attende il Bologna: "Anche la Roma ha i suoi problemi, davanti sono contati. Nell'ultimo periodo si era visto un Bologna molto pratico, che aveva lasciato da parte lo spettacolo per blindare la difesa. Ieri però c'è stato qualche problema, ormai sono tutte partite della vita. O il Bologna gioca meglio, comunque, o rischia grosso. L'ultima possibilità di Europa passa da lì".

Qualcuno ha criticato le scelte di Italiano per Bologna-Hellas Verona e proprio sulla formazione decisa dal tecnico si concludono le riflessioni di Pagliuca: "Italiano aveva trovato una quadratura, ha tentato di riproporre quei titolari: in altre circostanze avrebbe cambiato di più. Normale che oggi ci sia maggior pessimismo".