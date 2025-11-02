Bologna, Pobega: "Abbiamo un'idea di gioco precisa e si vede. Ora aspettiamo Italiano"

Tommaso Pobega, centrocampista del Bologna, dopo la vittoria nel derby emiliano sul campo del Parma è intervenuto al microfono di DAZN: "Assist per Castro? Andiamo a pressare alto e siamo riusciti a recuperare la palla in zona trequarti. Quando ho visto Castro aprirsi ho pensato che potesse passare, forse col campo così non era facile, ma Santi ce l'ha fatta e siamo felici per il gol".

Ora il Bologna è quasi in zona Champions.

"Sappiamo di avere tante partite, ci alleniamo per questo, cerchiamo di farci trovare tutti pronti. Oggi volevamo portare a casa questi tre punti e fortunatamente siamo riusciti a farlo. Da domani pensiamo alla partita di giovedì, l'Europa League è una competizione importante e vogliamo far bene. Pensiamo a lavorare".

Cambia qualcosa non avere Italiano in panchina durante la partita?

"Secondo me il mister e il suo staff sono sulla stessa lunghezza d'onda e ce lo stanno trasmettendo già dall'anno scorso. Si vede che la squadra ha un'idea di gioco ben precisa. Ora aspettiamo che torni in panchina. Ma si è visto anche in questa partita che l'impronta è quella e noi cerchiamo di fare del nostro meglio, in attesa che torni".