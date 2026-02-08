L'espulsione di Pobega frena il Bologna: zero gol e poche emozioni dopo 45' col Parma

Dopo 45 minuti è ancora 0-0 il risultato nel derby emiliano tra Bologna e Parma. Felsinei in dieci uomini per l'espulsione di Pobega.

Andamento lento

Italiano lancia subito Joao Mario in difesa, fa riposare Orsolini e Castro e rilancia Bernardeschi e Dallinga. Dall'altro lato Cuesta sceglie la linea a tre (cinque in fase difensiva) per avere maggiore copertura. Ne viene fuori un avvio diesel, a rilento, con il Bologna che fa girare il pallone e il Parma che, quando può, va lungo su Pellegrini in ripartenza o lavora qualche pallone in fascia proprio per sfruttare i cross i centimetri del suo centravanti.

Il freno rosso

Al 18' arriva l'episodio-svolta, almeno per il primo tempo. Il protagonista è Pobega, che si becca l'espulsione e inguaia la partita dei suoi. Fallo da dietro, con piede alto, su Keita. Inizialmente l'arbitro Collu estrae il giallo, poi viene richiamato al monitor per l'on field review e cambia decisione: rosso e Parma in superiorità numerica. Bernabé, sul calcio di punizione conseguente, spedisce di poco a lato. E da questo momento succede poco o nulla. Il Bologna si fa vedere giusto per un guizzo di Bernardeschi e un colpo di testa di Dallinga, unica occasione di un primo tempo senza gol e senza troppe emozioni.