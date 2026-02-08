Manfredonia: "La Lazio di Sarri è ancora lì. Juventus? Fosse arrivato prima Spalletti..."

Stasera si affrontano Juventus e Lazio, nella partita valevole per la 24^ giornata di Serie A, e per l'occasione ha parlato il doppio ex Lionello Manfredonia, intervistato dal Corriere dello Sport di oggi in vista del match.

Ripartendo dai suoi ricordi di marca biancoceleste, Manfredonia spiega: "La Lazio ha rappresentato la mia infanzia, il sogno da bambino. Il club che vedevo come punto d'arrivo e nel quale speravo di arrivare". Dopo una decade, l'addio alla Lazio per la Juventus, nell'estate del 1985: "Dieci anni importanti, in cui avevo dato tutto. Forse per il bene della mia carriera avrei dovuto provare un'esperienza lontano da Roma prima. Ma ho preferito attendere e restare in biancoceleste". In seguito, tra l'altro, Manfredonia a Roma ci sarebbe tornato sì, ma per giocare con la maglia dell'altra parte, quella giallorossa: "Volevo tornare dalla mia famiglia, dal punto di vista professionale era un passo che non potevo non fare".

Per Manfredonia però c'è modo anche di toccare rapidamente le vicende del presente. E su Juventus-Lazio di questa sera, prosegue e conclude con queste parole: "Sarri ha lavorato in una situazione di grande difficoltà, ma sta facendo bene. La sua squadra è ancora lì, vicino al treno europeo. Spalletti invece ha campionato la Juve. Se fosse arrivato prima, forse la stagione sarebbe stata diversa".