Atletico Madrid, Simeone su Lookman: "Cercheremo di conoscerci, deve capire la squadra"

L’Atletico Madrid torna a giocare ne LaLiga dopo aver disputato i quarti di finale di Coppa del Re proprio contro lo stesso avversario che affronterà oggi al Metropolitano, ossia il Betis Siviglia. Il tecnico colchonero, Diego Pablo Simeone, ha parlato in conferenza stampa e presentato così la sfida: "Dobbiamo concentrarci su un match che sarà diverso da quello di giovedì. Arriverà una squadra ferita per la partita che abbiamo giocato sul loro campo. Dovremo stare molto attenti".

L'inserimento di Lookman, arrivato dall'Atalanta nel mercato di gennaio: "Cercheremo di conoscerci gradualmente. Lui deve capire la squadra e noi le sue caratteristiche. Ha visione di gioco per attaccare e cercheremo la combinazione migliore per il collettivo". Se il passaggio in semifinale possa essere invece un punto di svolta: "Non credo. È stata una partita giocata bene, dobbiamo continuare sulla stessa linea. In quell'occasione siamo stati più cinici e questo ha aiutato. Abbiamo bisogno della spinta e dell'energia della nostra gente, abbiamo bisogno dei tifosi dietro la porta... Spero possano esserci".

Gestione mentale: "La vittoria a livello psicologico ci rinforza per tutto ciò che dobbiamo affrontare, ma dobbiamo anche convivere con questa euforia eccessiva... Gli estremi non mi sono mai piaciuti". Infine un commento sull'apporto dell'attacco rojiblancos con Julian Alvarez e Sorloth: "Non dipendiamo solo da Griezmann, Lookman, Sorloth e Julián. Dipendiamo da tutta la squadra, dai calci piazzati... Non contano solo i gol degli attaccanti".