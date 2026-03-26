Joao Mario sta convincendo il Bologna: il club pensa di acquistarlo dalla Juventus

Le prestazioni di Joao Mario stanno convincendo il Bologna, che si sta interrogando sul suo futuro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il terzino, arrivato a gennaio in prestito secco fino al termine della stagione dalla Juventus, potrebbe rimanere anche in futuro a Casteldebole. La novità infatti è che la dirigenza emiliano sta pensando di trasformare in definitivo il suo trasferimento.

Nel corso della sua carriera ha giocato ben 181 partite, segnando 5 gol, con il Porto, oltre a 42 match, sempre con 5 reti all'attivo, con la seconda squadra dei Dragoes. Sono invece rispettivamente 13 e 8 le apparizioni con Juventus e Bologna. Con i rossoblù è anche riuscito a finire sul tabellino dei marcatori nel match di Europa League contro il Brann. Nel suo palmares annovera 2 Liga Portugal, 4 Coppe Portoghesi, una Coppa di Lega Portoghese, 3 Supercoppe Portoghesi e una Youth League.