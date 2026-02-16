Il Real vera "Fabrica" di talenti. Il Milan mette nel mirino il terzino Victor Valdepenas

Si parla spesso della cantera del Barcellona come modello assoluto da seguire, ma anche il Real Madrid continua a sfornare talenti di primo livello. Negli ultimi anni diversi prodotti della “Fábrica” si sono affermati in Europa: da Mario Gila alla Lazio a Chema Andrés allo Stoccarda, passando per Alex Jiménez al Bournemouth (dopo il Milan) e il duo esploso nel Como formato da Nico Paz e Jacobo Ramón. Non sorprende, dunque, che molti club europei bussino con insistenza alle porte di Valdebebas.

Concorrenza feroce e poco spazio in prima squadra spingono spesso i giovani a cercare fortuna altrove, senza però chiudere definitivamente la porta al ritorno: il Madrid inserisce quasi sempre opzioni di recompra o clausole di controllo sui propri gioielli. Ora un nuovo caso rischia di aprirsi: secondo AS, Víctor Valdepeñas, terzino sinistro classe 2006 già visto in Liga con una maglia da titolare contro l’Alavés, è finito nel mirino di mezza Europa. Arsenal e Milan guidano la corsa, ma anche Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen osservano con attenzione.

Il Real si è mosso in anticipo: rinnovo e clausola rescissoria fissata a 50 milioni di euro. Potente fisicamente, affidabile in marcatura e capace di spingere con qualità, Valdepeñas è un pilastro del Castilla e protagonista anche in Youth League. La sensazione è chiara: a Madrid non hanno alcuna intenzione di lasciarlo partire a cuor leggero.