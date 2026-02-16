Malen trascina Gasp, ma Alisson salva Conte: Napoli-Roma, un pari che fa piacere alla Juve

Al Maradona finisce senza vincitori né vinti una sfida che pesa come un pezzo di Champions. Napoli e Roma si fermano sul 2-2 al termine di una gara intensa, con gli azzurri capaci di rimontare due volte i giallorossi, trascinati dalla doppietta di Donyell Malen (secondo gol su rigore). A riequilibrare il match ci pensano prima Leonardo Spinazzola, ex della partita, e poi Alisson Santos, al primo gol in Serie A, che firma il pari definitivo.

La squadra di Antonio Conte soffre, va sotto due volte ma non molla mai: cuore, cambi offensivi e una panchina decisiva permettono al Napoli di restare agganciato alla corsa europea, nonostante un’emergenza che continua a pesare. Proprio Alisson, arrivato da pochi giorni, è l’uomo che spacca la partita nel momento più delicato.

Dall’altra parte la Roma di Gian Piero Gasperini mostra due volti. Ottima nel primo tempo, più leggera nella ripresa dopo le sostituzioni di Bryan Zaragoza e dello stesso Malen, con un attacco che perde peso e non riesce a chiudere la gara. “È un buon risultato per entrambe, ma abbiamo perso una grande occasione”, ammette Gasperini.

Conte guarda avanti: “Mancano 13 partite e sarà durissima, ma questa squadra non mollerà nulla”. Un pareggio che tiene tutto aperto e che, alla fine, sorride soprattutto alla Juventus di Luciano Spalletti, spettatrice interessata della corsa Champions.