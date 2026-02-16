“Bastoni ha sbagliato”. Marotta ha detto quello che doveva dire Chivu sabato

Cristian Chivu, sabato sera, ha cambiato idea. Alla vigilia del derby d’Italia, il tecnico dell’Inter aveva colpito tutti: “Sarò felice quando vedrò un allenatore chiedere scusa per avere approfittato di un errore arbitrale”. Frasi cestinate nemmeno 48 ore dopo, quando, dopo aver battuto la Juventus anche grazie all’errore arbitrale che ha portato all’espulsione di Kalulu, l’allenatore nerazzurro ha scelto la strada della difesa d’ufficio. Ha parlato del braccio largo del difensore francese, oggettivamente trascurabile rispetto al tuffo di Alessandro Bastoni. E, soprattutto, alla successiva esultanza: è quello che ha dato fastidio un po’ a tutti.

Altre 48 ore, e Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha scelto un’altra strada: “Bastoni ha sbagliato”. Pur condannano la gogna mediatica, e facendo riferimento alla difficoltà di gestire l’adrenalina - va letto cosi quel “va giustificato”, che voleva essere un “va compreso” -, in tanti passaggi Marotta ha detto chiaramente di non aver apprezzato il gesto del suo giocatore. Ha parlato addirittura di comportamento non consono al principio di lealtà.

Marotta, in fin dei conti, ha detto quello che doveva dire Chivu sin da subito. Sarebbe bastato anche meno, in verità: al tecnico non serviva “scaricare” Bastoni. Chi conosce gli equilibri di uno spogliatoio sa che nessun allenatore lo farebbe. Ma sarebbe bastato dire: “L’espulsione era effettivamente eccessiva”. Non è successo, colpisce che Marotta si sia spinto anche oltre. Certo, una differenza c’è: uno fa l’allenatore, l’altro il dirigente, peraltro con incarichi federali. Colpisce, però, anche il fatto che Chivu non sia andato in conferenza stampa a caldo, ma quasi un’ora dopo il triplice fischio. Non è bastato a (ri)costruire una strategia comunicativa che reggesse almeno altre 48 ore.