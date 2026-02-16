Il Perugia non decolla. Tedesco: "Se mi sento in discussione? Di certo c'è che io non mollo"

Nella terza gara in una settimana - si è infatti giocato un turno infrasettimanale - il Perugia non va oltre l'1-1 contro il Carpi, con la classifica del Girone B di Serie C che non sorride ancora al Grifo, sempre in zona playout.

Molto rammarico nel post gara, espresso dal tecnico degli umbri Giovanni Tedesco in conferenza stampa: "Le tre partire le ha assorbite meglio il Carpi, noi oggi (ieri, ndr) abbiamo fatto più fatica a livello fisico. Non solo, è subentrata anche la paura, che nella mia gestione non c'era mai stata, e chiaramente di questo dovrò parlare con la squadra: ma di una prova così, nessuno è contento. Ora dovremmo essere bravi a resettare tutto in queste due settimane, se chiaramente sarò sempre io l'allenatore, perché di là una tv mi ha chiesto se mi sento in discussione".

Un filo di polemica, forse, nelle parole dell'allenatore, che ha poi aggiunto: "Quando si fa questo mestiere, si è sempre in discussione, ma io non mollo, non è certo nel mio carattere, e ho la coscienza a posto: fino a quando sarà allenatore del Perugia farò sempre il mio massimo per dare una mano al club. Ho poi un buon rapporto con il Direttore, vedremo se la società deciderà qualcosa, ma loro sanno come sono. E io mi applicherò per capire dove è il problema".