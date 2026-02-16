Totti conferma: "Ritorno alla Roma? Ne stiamo parlando, sono andato a cena con Gasperini"
'Manca ancora qualche dettaglio, vediamo cosa si potrà fare'
"Ritorno alla Roma? Ne stiamo parlando, manca ancora qualche dettaglio da limare ma confermo che ci stiamo ragionando. Vediamo che si potrà fare. Ma non vi dico di più". Così Francesco Totti a Milano nell'ambito dell'evento di promozione di Betsson Sport Club commenta a Sky la possibilità paventata qualche settimana fa dal senior advisor dei Friedkin, Claudio Ranieri, che aveva ammesso che la proprietà stava pensando al rientro nel club dello storico capitano. Le parti stanno continuando a dialogare sul tipo di ruolo pensato per Totti in società. (ANSA).
