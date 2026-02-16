Galatasaray, l'ex ds: "Icardi il colpo più clamoroso. Volevamo Asamoah dalla Juve ma saltò"

Tra Mertens, Icardi e Osimhen, c'è sempre stato lo zampino di Cenk Ergün. Chi? Lo storico ex direttore sportivo del Galatasaray, che ad un giorno di distanza dal match di Istanbul contro la Juventus - valido l'andata dei playoff di Champions League - ha rilasciato un'intervista a Gazzetta.it ricordando l'ultimo incrocio con i bianconeri nella sua carriera da dirigente: "Eliminammo la Juve di Conte nel 2013: 2-2 a Torino e 1-0 da noi a Istanbul, gol di Sneijder in un match che durò due giorni a causa della neve. È stata una delle più grandi vittorie della storia del Gala in Champions".

Da uomo di mercato qual è sempre stato, però, Ergun ha voluto precisare quale sia stato il suo colpo preferito, con un passato a tinte nerazzurre: "Sicuramente il più clamoroso è stato quello di Mauro Icardi, in prestito dal Psg. Tutti credono che l'agente di Mauro fosse Wanda, ma in realtà lui si affianca a un avvocato: una persona seria, insomma, che ancora oggi si occupa di lui. Con Wanda ebbi un paio di chiamate e devo dire che non mi fece nessuna richiesta assurda; con me è sempre stata cordiale".

Invece riguardo un affare saltato ha svelato: "L'ultimo giorno di mercato è complicatissimo: molti colpi dipendono dai movimenti delle altre squadre, sembra di giocare a domino. Volevamo prendere Kwadwo Asamoah dalla Juve nel 2017, quindi chiamai Marotta per chiedere informazioni", il racconto dell'ex diesse del Galatasaray. "Mi rispose che il giocatore poteva essere ceduto, ma prima serviva una risposta dall'Atalanta per Spinazzola, che sarebbe stato il sostituto. Chiamai quindi il ds dell'Atalanta, il quale mi disse che erano pronti a liberare Spinazzola, ma dovevano aspettare l'ok del Genoa per Laxalt. Chiamai infine il Genoa, che mi disse che Laxalt non si sarebbe mosso. Così, la trattativa con la Juve saltò".