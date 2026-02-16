TMW Palermo, incontro con l’agente di Joronen: si va verso il rinnovo

Jesse Joronen ha preso per mano il Palermo. Prove di rinnovo tra le parti: il portiere è in scadenza con i rosanero e nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra il club e l’agente del calciatore.

C’è la volontà di proseguire il rapporto. Si viaggia spediti verso il rinnovo. L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato da un’eventuale permanenza della squadra in Serie B considerato che il Palermo ha di proprietà anche Bardi ( attualmente al Mantova) e Desplanches ( al Pescara in prestito). Lavori in corso. Il Palermo vuole blindare la sua porta con Joronen…