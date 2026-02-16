Il 2026 non sorride al Cesena, ma le sole due vittorie non condannano Mignani. Non ora

Il 2025 non si era sportivamente chiuso bene, nell'ultima gara dell'anno solare era arrivato il ko contro il Catanzaro, ma anche il 2026 non è partito con il botto, anzi, decisamente sottotono se si guardano i risultati: cinque sconfitte e due vittorie, in avvio di anno, per il Cesena del tecnico Michele Mignani, scivolato ora all'ottavo posto della classifica di Serie B, l'ultimo valido per potersi giocare la promozione in Serie A almeno mediante i playoff.

Classifica ovviamente non preoccupante, ma l'involuzione della squadra è sotto gli occhi di tutti, al netto poi di alcune difficoltà oggettive come diverse assenze e un mercato che ha forse regalato meno di quanto ci si aspettasse (tanto che in merito ci fu anche una frecciata dell'allenatore alla dirigenza in merito). Quindi, Mignani a rischio esonero? Al momento sembra di no, ma chiaramente già dal weekend - dove ci sarà da affrontare uno Spezia in evidente crisi - servirà una necessaria inversione di rotta, per evitare che la graduatoria inizi a dar pensieri.

Da parte del trainer, massima fiducia, perché anche nel post gara di ieri ha ribadito che la squadra lo sta seguendo, sta solo girando tutto male. E ha aggiunto che è necessario "provare a essere lucidi nel non sperperare tutto quello che abbiamo fino a oggi costruito. Credo nel lavoro che stiamo facendo e che spesso ha pagato. Adesso non sta portando risultati, ma la perseveranza prima o poi rende giustizia".

La gara contro i liguri sarà un bello spartiacque...