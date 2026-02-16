Per chi perde...c'è chi vince. La copertina del weekend va di diritto all'Alcione Milano

Ha chiaramente fatto molto scalpore, nella giornata di ieri, la prima sconfitta stagionale del Vicenza, capolista indiscussa del Girone A di Serie C: son serviti 27 turni per ricordare al Lane "di essere umani", e ancor di più è servito al tecnico biancorosso Fabio Gallo, che era imbattuto da ben 58 partite. La sua striscia utile si protraeva dai tempi della Virtus Entella, portata in Serie B la scorsa stagione, ma adesso è stata stoppata.

E si sa, è spesso una notizia del genere "a fare notizia" (ci perdonerete il gioco di parole), nonostante ci sia un rovescio della medaglia. Perché se il Vicenza ha perso, c'è una squadra che ha vinto, e questa è l'Alcione Milano, unica compagine, al momento, ad aver espugnato il 'Menti' e battuto i veneti. Formazione, quella lombarda, che sta comunque viaggiando ai ritmi di un quinto posto del quale si parla troppo poco, come se ci si fosse già abituati agli straordinari risultati di un club che ha centrato il professionismo - per la prima volta nella storia - solo nella stagione 2023-2024, quando si posizionò al primo posto del Girone A di Serie D.

Poi una salvezza tranquilla, e il sogno playoff accarezzato, con un 12° posto centrato l'anno scorso.

Una realtà, quella milanese, che aveva un centro sportivo di prim'ordine già in Serie D, e che ha strutturato il suo percorso negli anni, con una solida società alle spalle e figure come il tecnico Giovanni Cusatis e il Direttore Sportivo Matteo Mavilla che hanno sempre fatto da traino. I risultati, piano piano, si vedono.