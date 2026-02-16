Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Zauli: "Per la C, il Perugia ha blasone immenso. E può uscire dalla zona playout"

Zauli: "Per la C, il Perugia ha blasone immenso. E può uscire dalla zona playout"TUTTO mercato WEB
© foto di FEDERICO SERRA
Claudia Marrone
Oggi alle 11:27Serie C
Claudia Marrone
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Nel primo appuntamento settimanale di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto mister Lamberto Zauli che ha fatto il punto della situazione soprattutto su alcune sue ex squadre, a cominciare da un Perugia che - dopo il pari con il Carpi - si sta mostrando un po’ troppo fragile o forse non abituato a stare nelle zone basse della classifica: "Quando sei sotto si pensa sempre di vincere le prossime e uscirne fuori, perché se ne hanno le capacità, perché il blasone della squadra per la C è immenso, perché comunque è stato fatto anche uno stravolgimento nel mercato di gennaio, e quindi si aspettano risultati immediati. È chiaro, la partita di ieri non è stata una sconfitta, ma ci si aspettava tutti una vittoria dopo il ko contro la Pianese. Così non è stato e quindi il percorso è ancora molto pieno di incognite, molto difficile per uscirne fuori. Ce ne sono tante di squadre che stanno lottando e infatti è comunque un girone sicuramente molto strano, il Girone B".

Anche la Torres in zona playout fa strano, e c'è anche la Sambenedettese che sta faticando.
"Proprio questo è il senso della difficoltà dei campionati di Serie C, quando cominci in maniera negativa non è facile riuscire fuori. La Torres adesso sta facendo anche degli ottimi risultati ma, come dici, è solamente agganciata, il suo percorso è ancora lungo. Però è in ascesa, quindi sicuramente potrà arrivare alla salvezza anche senza playout. Ci sono tante squadre che hanno la voglia di uscire, soprattutto perché la classifica è corta, anche quelle sopra sono coinvolte nella bagarre salvezza, sono tante le squadre che ancora devono uscire fuori e non guardarsi più sotto".

Diverso invece il discorso per la Juve Next Gen, che ieri ha perso ma sta navigando in acque sicuramente molto più tranquille.
"Direi che sta facendo un campionato ottimo, sta tirando fuori i suoi ragazzi, ormai è una squadra consolidata. Ieri le è andata male al primo episodio, ma contr il Ravenna, una squadra che sta facendo un campionato importantissimo, è seconda in classifica. È una sconfitta che chiaramente dà sempre fastidio ma ci può stare".

Tra l’altro Ravenna ha cambiato allenatore proprio in questa settimana, quella di ieri è stata la gara di esordio di Mandorlini: con Marchionni qualcosa si era evidentemente rotto. Però, cambiare immediatamente dopo il termine del mercato, non è sempre un po’ rischioso?
"La premessa l’hai fatta un po’ te, nel senso che non è sicuramente per i risultati che è arrivato l'esonero di Marchionni: è chiaro che ha cominciato il girone di ritorno non benissimo, ma alla luce di una prima parte di stagione strepitosa. Evidentemente davanti a un tavolino è successo qualcosa, obiettivamente Marchionni non meritava l’esonero. Però così è successo. A ogni modo, ci sono dei dirigenti, una delle società migliori sotto tutti i profili, riusciranno a fare un campionato di assoluto valore, per altro con Mandorlini che ha un’esperienza enorme".

Davanti c’è però un Arezzo che non sembra intenzionato a mollare.
"Insieme all'Ascoli, Arezzo e Ravenna sono le squadre che hanno fatto un po’ il vuoto, dalla terza alla quarta ci sono tanti punti. Sono tre squadre che stanno facendo un grandissimo campionato, l'Arezzo è su tutti: l’ha costruita dalla fine dell’anno scorso, ha fatto una campagna acquisti molto solida e oggi gli vanno fatti solo i complimenti. All’allenatore, al direttore, alla società, perché oggi sta dominando il girone con merito".

Il Girone C è invece dominato dal Benevento, anche se il Catania ha una gara da dover recuperare. Poi c’è questo Crotone che pur essendo in sesta posizione con 41 punti dopo 27 giornate va ancora troppo, per così dire, a targhe alterne.
"Il Girone C è difficile, l’ho fatto per un anno e mezzo: si possono perdere veramente punti dappertutto, ci sono le squadre sotto che stanno venendo su, quindi niente è scontato. Ci può stare la sconfitta di ieri, nell'infrasettimanale ha fatto buoni risultati, ed è una squadra con un’identità, sta facendo il proprio campionato. Dovrà conquistarsi la miglior posizione possibile per fare un ottimo playoff, perché è nelle sue corde".

Chi invece in questo raggruppamento sembra ormai aver perso davvero tanto terreno e quindi si deve rassegnare ai playoff, nonostante i non detti ma lasciati intendere estivi, è la Salernitana.
"Ho allenato il Crotone dopo la doppia retrocessione, e non è mai semplice. Lì la squadra fu stata allestita al meglio, fortissima, ma trovammo un super Catanzaro che stravinse il campionato. Quindi è chiaro che le altre squadre sono in ascesa sul livello mentale, possono vivere d’entusiasmo, mentre la Salernitana, e parlo di tutto quello che si muove anche intorno al campo, vive una polemica molto alta perché c’è un'insoddisfazione che si riversa sulla squadra. Sta facendo un ottimo campionato, ma non è sufficiente per quella piazza che due anni fa era in Serie A e ha oggi tantissime pressioni. Però è una squadra forte e dovrà cercare di difendere o migliorare la propria posizione, perché può ancora farlo, per poi fare un playoff da protagonista".

Articoli correlati
Zauli: "Guidolin ci mostrava video pazzeschi, presentandosi in spogliatoio con la... Zauli: "Guidolin ci mostrava video pazzeschi, presentandosi in spogliatoio con la mimetica"
Zauli: "Sono stato un pazzo a lasciare la Juve. Miretti vede il gioco 10 minuti prima... Zauli: "Sono stato un pazzo a lasciare la Juve. Miretti vede il gioco 10 minuti prima degli altri"
Rimpianto Zauli: "Scelsi il Sudtirol in Serie B e ho sbagliato. La Juve non si lascia"... Rimpianto Zauli: "Scelsi il Sudtirol in Serie B e ho sbagliato. La Juve non si lascia"
Altre notizie Serie C
Zauli: "Per la C, il Perugia ha blasone immenso. E può uscire dalla zona playout"... TMW RadioZauli: "Per la C, il Perugia ha blasone immenso. E può uscire dalla zona playout"
Il Perugia non decolla. Tedesco: "Se mi sento in discussione? Di certo c'è che io... Il Perugia non decolla. Tedesco: "Se mi sento in discussione? Di certo c'è che io non mollo"
Salernitana, ds e mister ai ferri corti. La società non cambia, tifosi furiosi Salernitana, ds e mister ai ferri corti. La società non cambia, tifosi furiosi
Serie C, la 27ª giornata prosegue con un Monday Night infuocato Serie C, la 27ª giornata prosegue con un Monday Night infuocato
Pianese, Birindelli dopo il derby: "Gruppo straordinario, stiamo centrando l’obiettivo"... Pianese, Birindelli dopo il derby: "Gruppo straordinario, stiamo centrando l’obiettivo"
Cittadella, Iori: "Serve continuità mentale. Con il Renate partita solida e compatta"... Cittadella, Iori: "Serve continuità mentale. Con il Renate partita solida e compatta"
Serie C, pari in rimonta per la Virtus Verona. Potenza show nel Girone C Serie C, pari in rimonta per la Virtus Verona. Potenza show nel Girone C
Ascoli, Chakir: "Restare agganciati al Ravenna è il nostro obiettivo. Felice per... Ascoli, Chakir: "Restare agganciati al Ravenna è il nostro obiettivo. Felice per il gol"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
Le più lette
1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
2 Cuesta come Chivu, gli chiedono dell'espulsione avversaria: "Non ne so il motivo"
3 Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
4 Cagliari-Lecce, le probabili formazioni: Mina si riprende il posto, Cheddira confermato in attacco
5 Costacurta durissimo con Rocchi: "Bisogna intervenire subito. Bastoni? Spero non esulti più così"
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Caos Inter-Juventus, Marotta: "Bastoni ha sbagliato, ma eccessiva la gogna mediatica"
Immagine top news n.1 Juventus, Chiellini in Lega Serie A: "Saluterò Marotta". Poi soltanto "no comment"
Immagine top news n.2 Che caos nel tunnel del Meazza: Spalletti furioso con Marotta. Rischiano Comolli e Chiellini?
Immagine top news n.3 Bastoni scosso dopo Inter-Juventus: ieri confronto con Chivu e Marotta. Il retroscena
Immagine top news n.4 Inter-Juventus, minacce di morte a lui e alla famiglia: La Penna sporge denuncia alla Postale
Immagine top news n.5 Elkann chiama Gravina, Saviano accusa Marotta: Inter-Juventus fa ancora discutere
Immagine top news n.6 Malen trascina Gasp, ma Alisson salva Conte: Napoli-Roma, un pari che fa piacere alla Juve
Immagine top news n.7 È Pato o Piatek? Malen alla Roma si candida tra i colpi di gennaio più riusciti di sempre
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.2 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.3 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.4 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "Per la C, il Perugia ha blasone immenso. E può uscire dalla zona playout"
Immagine news Serie C n.2 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Marotta: "L'anno scorso errore decisivo in Inter-Roma". Poi cita il caso Perisic-Cuadrado
Immagine news Serie A n.2 Caos Inter-Juventus, Massimo Mauro: "Chivu mi ha deluso più di tutti, aveva un'occasione storica"
Immagine news Serie A n.3 Galatasaray in campo alla vigilia della Juventus: gruppo al completo, c'è anche Sané
Immagine news Serie A n.4 Alisson Santos e quello che Noa Lang non ha mai fatto. C'è già la cifra la riscatto
Immagine news Serie A n.5 Inter-Juventus, Calvarese senza pietà: "La Penna non era pronto. Non verrà soltanto fermato"
Immagine news Serie A n.6 Marotta risponde a Saviano: "Non so neanche chi sia. Chiellini? Giovane e inesperto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Clima teso in casa Bari. Duro faccia a faccia tra tifosi, Direttore Sportivo e allenatore
Immagine news Serie B n.2 Il 2026 non sorride al Cesena, ma le sole due vittorie non condannano Mignani. Non ora
Immagine news Serie B n.3 Palermo, incontro con l’agente di Joronen: si va verso il rinnovo
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la classifica marcatori: Adorante del Venezia si porta al 2° posto in solitaria
Immagine news Serie B n.5 Il punto sulla B: crollano Bari e Avellino, super Suditirol. Il Pescara torna a sperare
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Gorgone: "Ottimo primo tempo. Andare via con un punto sarebbe stato un peccato"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "Per la C, il Perugia ha blasone immenso. E può uscire dalla zona playout"
Immagine news Serie C n.2 Il Perugia non decolla. Tedesco: "Se mi sento in discussione? Di certo c'è che io non mollo"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, ds e mister ai ferri corti. La società non cambia, tifosi furiosi
Immagine news Serie C n.4 Serie C, la 27ª giornata prosegue con un Monday Night infuocato
Immagine news Serie C n.5 Pianese, Birindelli dopo il derby: "Gruppo straordinario, stiamo centrando l’obiettivo"
Immagine news Serie C n.6 Cittadella, Iori: "Serve continuità mentale. Con il Renate partita solida e compatta"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Lecce, all’Unipol Domus punti pesanti per la salvezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo 2 volte
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, Roma frenata 2-2 dal Napoli. Il riepilogo della giornata
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus W., Canzi: "Se c'era una squadra che meritava i tre punti eravamo noi"
Immagine news Calcio femminile n.3 In attesa di Girelli la NWSL accoglie una ex Juve: Peyraud-Magnin al Denver Summit
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma-Napoli Women, le formazioni ufficiali: Dorsin guida le capitoline, Floe le partenopee
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus non va oltre il pari con la Lazio: 0-0 nella seconda gara di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Vihljamsdottir salva l'Inter nel recupero: 3-2 sul Parma nell'anticipo di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…