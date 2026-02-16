TMW Pazienza risolve con la Torres. E adesso è a un passo dal Foggia: in definizione l'accordo

Un avvio di stagione decisamente complesso quello di Michele Pazienza, che lo scorso 2 novembre è stato esonerato dalla Torres, che si sta piano piano rialzando dopo l'inizio da incubo: in 12 giornata, una vittoria, quattro pareggi e sette sconfitte, con soli quindi sette punti all'attivo, e terzultimo posto nella graduatoria del Girone B di Serie C, che annoverava allora ancora il Rimini, poi escluso. Tutto ciò, però, è ormai passato, e il tecnico è pronto a ripartire, perché, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, dopo la risoluzione con i sardi, è vicino all'accordo con il Foggia.

Come noto, la compagine rossonera è rimasta senza allenatore dopo le dimissioni di mister Vincenzo Cangelosi, che era subentrato a Enrico Barilari, secondo trainer di un'annata iniziata con Delio Rossi, e si trova dunque a dover scegliere una guida tecnica. Posto per il quale sembrava favorito Gaetano Fontana, superato però in extremis dall'ex Torres.

Pazienza alla ricerca di riscatto quindi, ma la situazione dei Satanelli non è delle più semplici: con il ko arrivato sabato nella sfida contro l'Atalanta U23, gli stessi sono svicolati all'ultimo posto della classifica del Girone C. E la risalita non appare agevole, considerando la bagarre per la salvezza; certo, le incognite legate a Trapani e Siracusa potrebbero cambiare le carte in tavola, ma non si può certo solo contare sulle altrui disgrazie...