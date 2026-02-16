Ternana, Rizzo paga gli stipendi ai giocatori. Posticipati quelli dei dipendenti: "Ma pagheremo"

Che la nuova proprietà della Ternana abbia alle volte lasciato qualche naso storto, è cosa ormai nota, ma la situazione in casa Fere sembra assolutamente tranquilla, almeno stando a quanto riferito dalla presidente Claudia Rizzo che, come si legge sul portale ternananews.com, ha parlato ai microfoni di Radio Galileo per rassicurare il popolo rossoverde: "Lunedì (oggi, ndr) si rispetteranno gli adempimenti delle scadenze come avevamo detto a dicembre. Se non ci sentite vuol dire che va tutto bene”.

La squadra, detta della numero uno, è infatti serena, come da tempo non accadeva, ma c'è il nodo degli stipendi ai dipendenti: "Saranno adempiuti dopo le scadenze. Ci sono delle cose che purtroppo bisogna rispettare prima, come le scadenze federali. Dopo rispetteremo le altre scadenze”.

Delle priorità, ognuno fa quello che vuole, certo è che anche gli stipendi extra rosa - e quindi extra penalità - hanno il loro peso. Non resta quindi che attendere, con l'augurio di non sentire nessuno della proprietà.