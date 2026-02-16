Si cambia ad Avellino: per Biancolino fatale il ko contro il Pescara. È stato esonerato
La notizia era già nell'aria, ora arriva l'ufficialità, perché l'Avellino - dopo il ko di ieri contro il Pescara, ultimo in graduatoria di Serie B - ha optato per l'esonero di Raffaele Biancolino, che non è quindi più il tecnico della compagine biancoverde.
Questa, la nota diffusa dalla società irpina, che fa sapere di aver sollevato dai rispettivi incarichi anche i membri dello staff dell'ormai ex allenatore:
"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Raffaele Biancolino.
Insieme al tecnico sono stati esonerati l’allenatore in seconda Vincenzo Riccio, ed i collaboratori tecnici Raffaele Ametrano, Vincenzo Biancolino e Ciro Santangelo.
Il club ringrazia mister Biancolino per il lavoro svolto nelle ultime cinque stagioni in cui ha svolto il ruolo di allenatore della formazione under 19 (vincendo il campionato Primavera 3 nella stagione 2023/2024) e successivamente quello di allenatore responsabile della Prima Squadra (ottenendo la promozione in serie B nella stagione 2024/2025)".
