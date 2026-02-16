Roma, niente paura: evitate fratture e lesioni per Wesley, novità positive su Dybala

Dalle prime impressioni, al momento dell'abbandono del campo del Maradona durante Napoli-Roma, Wesley aveva riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Dal rigore guadagnato ai danni di Rrahmani, tuttavia, sono derivati degli esami specifici questa mattina, con tifoseria e club giallorossi rimasti per diverse ore con il fiato sospeso. Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, tuttavia, da Trigoria alle orecchie di Gian Piero Gasperini sono arrivate notizie rincuoranti.

Nessuna lesione e frattura per l'esterno brasiliano, stando al portale della Rosea. E la distorsione ravvisata ieri sera sembra molto lieve. La contusione è stata forte, perciò sarà da smaltire con ghiaccio e qualche giorno di terapia. Eppure non dovrebbe saltare la partita contro la Cremonese (22 febbraio) e ancora meglio sarà a disposizione della Roma per il big match contro la Juventus tra due settimane.

Non finisce qui: i test medici al ginocchio di Paulo Dybala hanno dato esito positivo. La bandiera bianca alzata in extremis contro il Napoli aveva destato qualche preoccupazione dalle parti della Roma, ma dai controlli effettuati è emersa solo una lieve infiammazione alla gamba, mentre non sono stati ravvisati altri problemi all’articolazione. Per la Joya ci vorrà qualche giorno di recupero, ma Gasperini vorrebbe riuscire a recuperarlo per la Cremonese. Koné invece è tornato pienamente a disposizione, archiviando del tutto la lesione muscolare che gli ha impedito di giocare le ultime 5 gare.