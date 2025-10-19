Live TMW Cagliari, Luperto: "Partita decisa da episodi, continuiamo a lavorare"

Un rientro dalla sosta Nazionali amaro per il Cagliari di mister Fabio Pisacane che, alla Unipol Domus, esce sconfitto 2-0 dal Bologna. Il cuore non è bastato ai rossoblù, che si sono visti sfilare via l'intera posta in palio. Al termine del match, Luperto ha analizzato la prestazione assieme ai media.

17:05 La conferenza stampa comincerà a breve.

17:41 Inizia la conferenza stampa.

Come stai? Come mai il calo di oggi?

"Io sto bene, ho recuperato e mi sento pronto. Oggi, secondo me, è stata una gara equilibrata e sono sicuro che alla lunga raggiungeremo il nostro obiettivo. Il match di questo pomeriggio è stato deciso da degli episodi".

Tanti gol dai calci piazzati. Che difficoltà ci sono nel difendere sui piazzati?

"Analizzeremo col mister cosa non è andato e cercheremo di aggiustare quello che dobbiamo raddrizzare. Sicuramente difendere i piazzati è complicato perché si parte da fermi, bisogna essere attenti e rapidi nei movimenti e non sempre siamo impeccabili. Continueremo a lavorare perché siamo una squadra strutturata".

C'è stata un'incomprensione tra te e Obert nel gol di Orsolini? Quanto pesa la sconfitta di oggi?

"Sì, abbiamo avuto un'incomprensione e Orsolini non ci ha pensato due volte a calciare. La sconfitta più che pesare ci da modo di capire da dove ripartire per migliorare".

17:46 Termina la conferenza stampa.