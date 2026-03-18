TMW Bologna, rifinitura alla vigilia della Roma: Moro in gruppo. Solo due assenti per Italiano

Al centro tecnico Nicolò Galli di Casteldebole sono da poco terminati i quindici minuti aperti ai media della rifinitura del Bologna. Tutta la rosa ha preso parte all’allenamento (compreso il fuori lista Eivind Helland), eccezion fatta però per Lukasz Skorupski e Lorenzo De Silvestri, alle prese rispettivamente con una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro ed una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Regolarmente in campo anche Nikola Moro, uscito anticipatamente durante il match con il Sassuolo a causa di una contusione all’anca.

Ha scaldato i guantoni Federico Ravaglia, che da qui a fine stagione difenderà i pali del Bologna: per lui allenamento sulle conclusioni ravvicinate insieme a Massimo Pessina e Matteo Franceschelli sotto gli occhi del preparatore dei portieri Vincenzo Sicignano. Andature di attivazione atletica e torello con la palla, prima della classica partitella a campo ridotto per tutti gli altri giocatori di movimento.

PROBABILE FORMAZIONE:

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Casale, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.