Bologna, Sohm pronto a sbarcare in città: domani sarà in Emilia per firmare coi rossoblù

Il Bologna è pronto a chiudere lo scambio con la Fiorentina che ha portato già oggi Giovanni Fabbian a vestirsi e di viola, mentre domani mattina è previsto l'arrivo in città di Simon Sohm, fa sapere Sky Sport. L'ormai ex Bologna è arrivato a Firenze in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato e legato alla salvezza dei toscani al termine della stagione. Se la Fiorentina dovesse mantenere la categoria, quindi, scatterebbe in automatico l'acquisto del centrocampista per 15 milioni di euro comprensivi di bonus.

Per lui, eventualmente, è già pronto un contratto fino al 30 giugno 2030. Fabbian nei primi mesi di stagione a Bologna ha collezionato 21 presenze e 2 gol. Sohm invece arriverà in Emilia in prestito con diritto di riscatto. Con quindi la possibilità da parte del Bologna di decidere da qui alla fine della stagione - nelle finestre temporali prestabilite - se esercitare o meno l'opzione in proprio favore che attiverebbe l'acquisto a titolo definitivo da 14 milioni di euro.