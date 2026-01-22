Bologna, Zortea: "C'è rammarico. Gol presi su palla inattiva? Lavoriamo per migliorare"

Il Bologna non può essere contento dopo il 2-2 contro il Celtic. Malgrado un risultato non troppo negativo, i rossoblù hanno giocato dal 34' in superiorità numerica e sono riusciti solamente a pareggiare dopo essere comunque stati sotto 2-0. Al termine del match, Nadir Zortea ha parlato così ai microfoni del sito ufficiale: "C’è rammarico perché già dai primi minuti dal campo sentivo che stavamo gestendo bene la gara".

Il problema però è stato proprio l'approccio perché è in avvio che gli emiliani hanno incassato due reti, come sottolinea anche l'ex Cagliari, che si concentra però soprattutto sulla prestazione complessiva: "Poi abbiamo preso due gol di cui uno su palla inattiva, una cosa su cui stiamo lavorando tanto per migliorare. Nel secondo tempo abbiamo creato di più, fatto tanti cross anche se non siamo riusciti a realizzare il gol del vantaggio”.