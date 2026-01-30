Bologna, Zortea: "Non so quando arriverò al massimo della mia carriera. Miglioro gara dopo gara"\
Uno dei più positivi nel successo per 3-0 del Bologna contro il Maccabi Tel Aviv è stato Nadir Zortea, che ha fatto la differenza sulla fascia destra, procurandosi anche un calcio di rigore, poi tolto dal VAR. Intervistato dai canali ufficiali del club, l'italiano ha spiegato: "Potevamo concretizzare più occasioni, ma dobbiamo ritenerci soddisfatti. Oggi (ieri, ndr) siamo stati bene in campo e abbiamo fatto gol, questo è l’importante".
Zortea prosegue parlando di se stesso e del suo stato di forma, che, malgrado un rendimento di squadra un po' al di sotto delle aspettative, resta elevato: "Non so quando arriverò al massimo della mia carriera, per me è una soddisfazione migliorare partita dopo partita sempre di più”.
