TMW Radio Bonanni: "Juve, sorteggio più difficile. Lazio, spero finisca questa situazione"

L'ex calciatore Massimo Bonanni ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel pomeriggio di TMW Radio.

Cosa spostano nell'Atalanta e nella Lazio la cessioni di Lookman e Romagnoli?

"L'arrivo di Raspadori era in previsione di una cessione di Lookman, anche se pensavo potesse accadere più a Giugno. Non mi stupisce il fatto che il calciatore stia pensando ad un discorso anche economico e già quest'Estate aveva già spinto per una cessione. Romagnoli invece a livello di età è già più avanti e l'offerta sarebbe di diciotto milioni di ingaggio in tre anni. Sono cifre importanti".

Intanto nei play-off di Champions League l'Inter, la Juventus e l'Atalanta affronteranno rispettivamente Bodo Glimt, Galatasaray e Borussia Dortmund.

"Credo che la partita più difficile possa essere quella della Juventus, perché il Galatasaray per me è una squadra molto forte con un ambiente complicatissimo. Atalanta-Dortmund invece è un cinquantacinque-quarantacinque in favore dei gialloneri, mentre l'Inter penso che passerà".

Stasera la Lazio giocherà nel silenzio dell'Olimpico. Che situazione è?

"È un silenzio che sicuramente non porterà a niente di ciò che i tifosi si aspettano. Ormai tutti abbiamo imparato a conoscere Lotito come persona; lui è un muro di gomma che prosegue sempre per la sia linea. Siamo alle solite, ma alla fine lui continuerà a fare ciò che ha sempre fatto. È vero che negli ultimi quindici anni la Lazio è una delle società che ha vinto di più dopo Juventus e Inter, ma la verità è che l'amore con il presidente non è mai sbocciato: Il fatto che la gente non venga allo stadio è chiaramente sempre triste. In carriera ho vissuto a Bari una contestazione simile contro i Matarrese e avere trentasette paganti in uno stadio da cinquantamila è stata veramente dura. Spero che questa cosa finisca presto".

La Roma invece è l'unica italiana ad aver raggiunto gli ottavi di finale nelle competizioni europee. Dove possono arrivare i giallorossi?

"La Roma lotterà fino alla fine per un posto in Champions in campionato, mentre in Europa è molto difficile. Vedo l'Aston Villa come favorita per ciò sta facendo vedere in Premier League. Hanno un allenatore capacissimo e che ha trionfato molte volte in Europa League. C'è il pericolo che possano intromettersi fra i giallorossi e l'obiettivo di conquista del trofeo".

ll Napoli intanto esce dalla Champions e si prepara a vivere la sfida contro la Fiorentina.

"Decisamente la prossima partita è più pericolosa e più determinante per il Napoli. Che abbia fatto una Champions negativa è sotto gli occhi di tutti; credo che l'obiettivo fosse almeno quello di arrivare ai play-off, mentre arrivare trentesimi è stato veramente brutto. In Serie A invece fino a tre settimane fa parlavamo di un duello con l'Inter fino all'ultimo, mentre ora gli azzurri devono trottare per mantenere la zona Champions. Sono convinto però che si potranno rilanciare e che contro la Fiorentina potranno vincere".