Domani Napoli-Fiorentina, i convocati di Vanoli: recuperati Kean e Piccoli
Sono ventitré i calciatori convocati da Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, per la prossima di campionato in casa del Napoli, in programma domani alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona.
Confermato il recupero, oltre che di Moise Kean, anche di Roberto Piccoli: entrambi saranno a disposizione dell’allenatore viola (QUI la nostra anteprima).
Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini.
Difensori: Balbo, Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri.
Centrocampisti: Brescianini, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour.
Attaccanti:Gudmundsson, Harrison, Kean, Piccoli, Solomon.
