Serie A, 23^ giornata LIVE: c'è ancora Vergara nel Napoli. Inter, gioca Frattesi
Probabili formazioni e ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 23^ giornata di Serie A:
LAZIO-GENOA - Venerdì 30 gennaio, ore 20.45
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
---------------------------
PISA-SASSUOLO - Sabato 31 gennaio, ore 15.00
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Coppola, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Akinsanmiro. Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi. Allenatore: Caridi (Gilardino squalificato).
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
---------------------------
NAPOLI-FIORENTINA - Sabato 31 gennaio, ore 18.00
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Fabbian, Mandragora, Solomon; Gudmundsson. Allenatore: Vanoli.
---------------------------
CAGLIARI-HELLAS VERONA - Sabato 31 gennaio, ore 20.45
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Gaetano, Mazzitelli, Adopo; Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.
HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Frese; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban. Allenatore: Zanetti.
---------------------------
TORINO-LECCE - Domenica 1 febbraio, ore 12.30
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Adams, Njie. Allenatore: Baroni.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Gandelman; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore: Di Francesco.
---------------------------
COMO-ATALANTA - Domenica 1 febbraio, ore 15.00
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Jesus Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Morata. Allenatore: Fabregas.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; Raspadori, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Palladino.
---------------------------
CREMONESE-INTER - Domenica 1 febbraio, ore 18.00
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani; Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhiatryan, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro. Alleantore: Chivu.
---------------------------
PARMA-JUVENTUS - Domenica 1 febbraio, ore 20.45
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato (C), Troilo, Circati; Britschgi, Bernabé, Estevez, Keita, Valeri; Oristanio, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao. McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
---------------------------
UDINESE-ROMA - Lunedì 2 febbraio, ore 20.45
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Karlstrom, Miller, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. Allenatore: Runjaic.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
---------------------------
BOLOGNA-MILAN - Martedì 3 febbraio, ore 20.45
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.
Allenatore: Italiano
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.
