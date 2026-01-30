Frosinone, c'è la prima offerta del Celtic per Ghedjemis. Il club chiede 8-10 milioni di euro

Nelle ultime ore il Celtic Glasgow ha rotto gli indugi per l’attaccante esterno Fares Ghedjemis protagonista in Serie B con la maglia del Frosinone capolista con cui ha segnato otto reti in 21 presenze finora. Il club scozzese ha dunque deciso di provare ad anticipare la folta concorrenza per il laterale d’attacco presentando un’offerta importante al club ciociaro che ovviamente sta valutando il da farsi visto che non può permettersi di ignorare la richiesta.

Come si legge su Tuttofrosinone.com il club giallazzurro ha fissato l’asticella per il cartellino di Ghedjemis piuttosto in alto: 8-10 milioni di euro. Una cifra importante che riflette non solo il valore del classe 2002, ma anche l’impatto che ha avuto sulle sorti del club e sul campionato cadetto. Per farlo partire inoltre devono concretizzarsi tre condizioni: un’offerta concreta sul tavolo, condizioni economiche che rispondano pienamente ai parametri fissati e infine la volontà del calciatore di intraprendere una nuova avventura.

Il Frosinone inoltre propenderebbe per una soluzione che potrebbe accontentare tutte le parti in causa ovvero la cessione a titolo definitivo del franco-algerino agli scozzesi e il contestuale prestito fino al termine della stagione agli stessi ciociari che così non perderebbero il loro talento per la volata finale in vista della promozione in Serie A.