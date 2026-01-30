Pescara, ecco il contratto di Insigne: sei mesi con opzione di rinnovo per la salvezza

Dopo il deposito del contratto in Lega B di questa mattina, il Pescara a comunicato i dettagli del contratto che legherà Lorenzo Insigne ai colori biancazzurro. L'attaccante classe '94 ha firmato un contratto fino al termine della stagione con opzione per quella successiva in caso di salvezza. Questo il comunicato del club:

"Dopo la splendida stagione 2011/2012, rimasta nel cuore di tutto il popolo biancazzurro, e dopo una carriera di altissimo livello, Lorenzo ha scelto di tornare a vestire la maglia del Delfino. Una scelta dettata dal cuore e dalla voglia di rimettersi in gioco, con l’obiettivo di dare il proprio contributo alla squadra in un momento delicato della stagione. Insigne torna a Pescara con entusiasmo, motivazione e grande senso di appartenenza, pronto a mettersi a disposizione del gruppo e dello staff tecnico. Per questo nuovo capitolo della sua storia in biancazzurro, Lorenzo ha deciso di indossare ancora una volta la maglia numero 11, simbolo di un legame mai interrotto con la città e con i tifosi".

Insigne torna così a vestire la maglia biancazzurra dove si era messo in luce nel 2011/12 quando conquistò la promozione in Serie A con Zdenek Zeman in panchina e una squadra dove brillavano anche Ciro Immobile e Marco Verratti. A 34 anni, dopo una lunghissima carriera al Napoli (400 presenze e 122 reti) con cui ha conquistato due Coppe Italia (2014 e 2020) e sfiorato lo scudetto in più occasioni ed essere rimasto svincolato dopo l’esperienza in Major League Soccer con la maglia del Toronto, l’attaccante torna nella piazza che lo ha lanciato legandosi al club con un contratto di sei mesi con opzione per il prossimo anno (ancora da confermare vista l’assenza del comunicato ufficiale).

"Ho un ottimo rapporto con il presidente e con il direttore sportivo, ma la ciliegina sulla torta l’ha messa Marco Verratti: - sono state le parole di Insigne sulla decisione di tornare a Pescara - è stato lui a spingere per questo trasferimento. Sono davvero contento di questa scelta. Pescara è una piazza importante e merita di rimanere in Serie B".